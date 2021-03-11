Закарпатська обласна лікарня: на вакцинацію записалося 45% медиків

Головний лікар: Вакцинуватися потрібно, бо іншого варіанту немає.

Менше половини усіх медпрацівників Закарпаття готові зробити щеплення від коронавірусу. Такі дані в інтерв‘ю «Главкому» озвучив Юрій Яцина, головний лікар обласної клінічної лікарні ім. Андрія Новака (Ужгород). «У нас вакцинація запланована на 11 березня. Уже склали списки тих, хто бажає. Є списки тих, які перехворіли і можуть відстрочити вакцинацію, бо мають імунітет. Я особисто 11 числа вакцинуватимуся. У нас десь 45% (медпрацівників) у списках на вакцинацію. Скільки з них вакцинуватимуться, побачимо. Моя думка така: вакцинуватися потрібно, бо іншого варіанту немає», – переконує лікар .

Яцина зазначає, що попри загострення епідеміологічної ситуації в Україні, багато людей ще досі не вірять в небезпеку корона вірусу. «У нас були пацієнти, які казали, що цього вірусу немає, але потрапили до нас, порозумнішали. На жаль, така психологія людей. Має бути активна пропагандистська робота на всіх телеканалах. І мають це робити авторитетні люди, яким довіряють. Зі свого досвіду, коли я даю інформацію на своїй сторінці у Facebook, то бачу у коментарях, що люди нецензурними словами мене обливають. Але 90% людей все ж таки розуміють і вони мають розповсюджувати інформацію», – наголошує Яцина.

Нагадаємо, вакцинація проти Covid-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. На першому етапі щеплюватимуть медичних працівників ковідних лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на Covid-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку та військових на фронті. Усі щеплення є добровільними й безоплатними. На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові. Ця вакцина схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Дозвіл на її використання також дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія. В Україні вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.















