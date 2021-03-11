У високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очiкується значна снiголавинна небезпека

У четвер, 11 березня, у Карпатах температура знизилася до -13°. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

«На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -13°, вітер південно-західний 3–4 м/с, ясно», – йдеться у повідомленні.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, у зв’язку зi снiгопадами 11 березня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очiкується значна снiголавинна небезпека – 3 рiвень.

11–12 березня на річці Прип’ять у створi поста Рiчиця та на річці Стохiд у створi поста Любешiв вiдбуватиметься подальше перевищення вiдмiтки затоплення сiльгоспугiдь i присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського i Любешiвського районiв Волинської областi. Подальше затоплення заплавних територій (рiвень небезпеки жовтий).

У четвер, 11 березня, практично по всій території України очікується хмарна погода з проясненнями. Сонячно буде на Одещині та Харківщині. На півночі, як і раніше, протримається морозна погода: температура в Харкові не підніметься вище -4°. На решті території очікується до +6°.

12 березня потужний циклон принесе в Україну ускладнення погоди з опадами та сильним вітром. Раніше Укргідрометцент повідомив, що з 12 до 15 березня очікується потепління, але при цьому опади не припиняться.