Рятувальники продовжать пошук зниклих в Азовському морі рибалок



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14 березня троє рибалок на дерев’яному баркасі вийшли в Азовське море поблизу санаторію «Бердянськ»

Рибалок шукають з 14 березня за допомоги гелікоптерів, але поки їхніх слідів не знайдено

У Запорізькій області зникли троє рибалок, що вийшли в Азовське море на дерев’яному баркасі. Внаслідок чого рятувальники шукають рибалок вже третій день. Про це повідомляє ДСНС.

«14 березня до ДСНС надійшла інформація, що в Азовському морі поблизу м. Бердянськ вийшли в море на дерев’яному баркасі 3 рибалок, які у визначений час не вийшли на зв’язок та місце їх знаходження невідомо», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошукові роботи зниклих рибалок проводились протягом 14-15 березня. До пошуку були залучені плавзасоби та авіація ДСНС, але це результатів не дало. Напередодні пошуки акваторією моря здійснювали 4 одиниці техніки та особовий склад Збройних сил України, прикордонного загону, ДП « Морський рятувально-координаціний центр», КП «Морська пошуково-рятувальна служба» та міської рятувально-водолазної служби.

«Всього обстежено понад 900 км2. До пошукових робіт було задіяно 2 катери Держприкордонслужби, 1 катер Державного морського рятувально-координаційного центру, 1 катер Збройних сил України та вертоліт ДСНС», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники планують продовжити пошукові роботи сьогодні, 16 березня.