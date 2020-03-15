Зниклих в Азовському морі рибалок шукають за допомогою гелікоптера



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Пошуки акваторією моря здійснюють 4 одиниці техніки та особовий склад Збройних сил України, прикордонного загону, ДП « Морський рятувально-координаціний центр», КП «Морська пошуково-рятувальна служба» Фото: ДСНС

Наразі у Бердянську спостерігається посилення вітру, що суттєво знижує ефективність проведення пошукових робіт

У Запорізькій області до пошуку зниклих в Азовському морі рибалок залучили гелікоптер МІ-8МТ.

Про це повідомляє ДСНС.

«Станом на 15:00 15 березня рятувальники ДСНС на гелікоптері МІ-8МТ завершили обстеження 900 кв. м акваторії Азовського моря. Зниклих рибалок знайти не вдалося», – йдеться у повідомлені.

Як зазначається, вертоліт залучено з Харкова, де він знаходиться на постійному місці дислокації.

Пошуки акваторією моря здійснюють 4 одиниці техніки та особовий склад Збройних сил України, прикордонного загону, ДП « Морський рятувально-координаціний центр», КП «Морська пошуково-рятувальна служба» та міської рятувально-водолазної служби.

Наразі у Бердянську спостерігається посилення північно-західного вітру, що суттєво знижує ефективність проведення пошукових робіт вздовж берегової лінії.

14 березня близько 6:00 троє рибалок на дерев’яному баркасі вийшли в Азовське море поблизу санаторію «Бердянськ» та у встановлений час не повернулись на берег.

Нагадаємо, у четвер, 5 березня, о 08:15 було продовжено роботи щодо пошуку зниклого в акваторії Київського водосховища рибалки. Тіло одного з рибалок було виявлено 3 березня.

Як повідомлялося, у японській столиці Токіо зник відомий український спортсмен-марафонець, трейлраннер, тренер з гірськолижного спорту Олексій Борисенко, який торік представляв Україну на чемпіонаті світу з тріалу в Португалії і світовій першості з гірського бігу в Аргентині.