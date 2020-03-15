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    Події в Україні

    Зниклих в Азовському морі рибалок шукають за допомогою гелікоптера

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    Пошуки акваторією моря здійснюють 4 одиниці техніки та особовий склад Збройних сил України, прикордонного загону, ДП &laquo; Морський рятувально-координаціний центр&raquo;, КП &laquo;Морська пошуково-рятувальна служба&raquo; - Зниклих в Азовському морі рибалок шукають за допомогою гелікоптера
    Пошуки акваторією моря здійснюють 4 одиниці техніки та особовий склад Збройних сил України, прикордонного загону, ДП « Морський рятувально-координаціний центр», КП «Морська пошуково-рятувальна служба»
    Фото: ДСНС

    Наразі у Бердянську спостерігається посилення вітру, що суттєво знижує ефективність проведення пошукових робіт

    У Запорізькій області до пошуку зниклих в Азовському морі рибалок залучили гелікоптер МІ-8МТ.

    Про це повідомляє ДСНС.

    «Станом на 15:00 15 березня рятувальники ДСНС на гелікоптері МІ-8МТ завершили обстеження 900 кв. м акваторії Азовського моря. Зниклих рибалок знайти не вдалося», – йдеться у повідомлені.

    Як зазначається, вертоліт залучено з Харкова, де він знаходиться на постійному місці дислокації.

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    Зниклих в Азовському морі рибалок шукають за допомогою гелікоптера
    Зниклих в Азовському морі рибалок шукають за допомогою гелікоптера
    Зниклих в Азовському морі рибалок шукають за допомогою гелікоптера

    Пошуки акваторією моря здійснюють 4 одиниці техніки та особовий склад Збройних сил України, прикордонного загону, ДП « Морський рятувально-координаціний центр», КП «Морська пошуково-рятувальна служба» та міської рятувально-водолазної служби.

    Наразі у Бердянську спостерігається посилення північно-західного вітру, що суттєво знижує ефективність проведення пошукових робіт вздовж берегової лінії.

    14 березня близько 6:00 троє рибалок на дерев’яному баркасі вийшли в Азовське море поблизу санаторію «Бердянськ» та у встановлений час не повернулись на берег.

    Нагадаємо, у четвер, 5 березня, о 08:15 було продовжено роботи щодо пошуку зниклого в акваторії Київського водосховища рибалки. Тіло одного з рибалок було виявлено 3 березня.

    Як повідомлялося, у японській столиці Токіо зник відомий український спортсмен-марафонець, трейлраннер, тренер з гірськолижного спорту Олексій Борисенко, який торік представляв Україну на чемпіонаті світу з тріалу в Португалії і світовій першості з гірського бігу в Аргентині.

    ДСНС вертоліт Азовське море рятувальники
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