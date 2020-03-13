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    Під Києвом водолази знайшли у водоймі бойові частини гранатомета (фото)

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    Водолази підняли на поверхню 8 небезпечних предметів - Під Києвом водолази знайшли у водоймі бойові частини гранатомета (фото)
    Водолази підняли на поверхню 8 небезпечних предметів
    Фото: ДСНС

    Небезпечна знахідка була виявлена у водоймі на території парку «Межигір'я»

    12 березня під час проведення тренувальних спусків в с. Нові Петрівці на території парку «Межигір'я» групою водолазно-рятувальних робіт Головного управління ДСНС у Київській області було виявлено та піднято на поверхню 8 предметів, схожих на бойові частини з противотанкового гранатомета.

    Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС Київщини.

    Небезпечне місце одразу було взято під охорону співробітниками Національної поліції.

    Після додаткового обстеження акваторії дна водойми та прилеглої до неї території інших небезпечних знахідок не виявлено.

    Знайдені бойові частини були знищені на спеціальному полігоні фахівцями Мобільного рятувального центру ДСНС.

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    Під Києвом водолази знайшли у водоймі бойові частини гранатомета (фото)
    Під Києвом водолази знайшли у водоймі бойові частини гранатомета (фото)
    Під Києвом водолази знайшли у водоймі бойові частини гранатомета (фото)
    Під Києвом водолази знайшли у водоймі бойові частини гранатомета (фото)

    Рятувальники застерігають: у разі виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів не чіпайте їх руками. Необхідно одразу припинити будь-які роботи. Про небезпечну знахідку необхідно негайно повідомити рятувальників і поліцію за телефонами 101 та 102.

    Як повідомлялося, 7 березня на території міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» у Дніпрі знайшли боєприпаси часів Другої світової.

    Під час вилучення боєприпасів роботу аеропорту тимчасово призупинили. Від ДСНС залучався піротехнічний розрахунок. Було організовано охорону місця виявлення та чергування відділення служби пожежної безпеки аеропорту.

    ДСНС Київщина водойма рятувальники боєприпаси
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