У Хаджибейському лимані рятувальники тренувалися ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій



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Особовий склад відпрацював дії під час проведення аварійно-рятувальних робот

12 березня на узбережжі Хаджибейського лиману с. Алтестове Біляївського району було проведено спеціальне навчання на тему: «Організація проведення аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних із повінню та паводками. Обігрів особового складу».

За задумом навчань, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на Хаджибейському лимані під час повені виникло підтоплення території. На місце виклику прибувають фахівці аварійно-рятувальної частини АРЗ СП які розпочали виконання завдань за призначенням. Насамперед було проведено розвідку місця підтоплення, транспортування постраждалих людей та майна з підтоплених територій за допомогою техніки для подолання водних перешкод.

У зоні виникнення надзвичайної ситуації рятувальники за допомогою мотопомп відкачали воду та на безпечній території встановили пересувний пункт обігріву на базі автомобіля ЗІЛ-131 кунг.

Загалом особовий склад аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення на практиці відпрацював дії при проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків підтоплення територій, повені та паводків.

Усі заплановані заходи спеціального навчання були відпрацьовані у повному обсязі.