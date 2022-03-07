Підполковник окупантів розповів, хто давав накази бомбити українські міста (відео)

Кожен, хто причетний до війни проти України, буде покараний

Триває дванадцятий день відкритої війни Росії проти України

Українська армія взяла в полон чергового окупанта.

Але цього разу попався підполковник, який зміг розповісти цікаву інформацію.

За його словами, наказ бомбити українські міста віддавав генерал Маковецький.

«Він надсилає координати, ми по ним працюємо» розповів полонений підполковник. При цьому, як і інші полонені, він відчайдушно робить вигляд, що не знав по кому скидає бомби.

Нагадаємо, українські військові дають потужну відсіч ворожим військам та продовжують боротьбу. Обласні військові адміністрації надали загальну інформацію щодо того, як їхні регіони пережили цю ніч.