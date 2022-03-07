Поблизу Одеси російський корабель таки пішов на#уй – речник оперштабу (відео)
Мінус один ворожий корабель в Одесі
фото з відкритих джерел
Українські військові знищили російський корабель
В Оперативному штабі Одеської обласної військової адміністрації повідомили, що поблизу Одеси знищено російський корабель. Про це повідомив речник штабу Сергій Братчук у Facebook.
«Увага, Одеса! «Русский корабль» все ж таки пішов на#уй! У ворога втрати. Мінус один ворожий корабель», – повідомив він.
Подробиць події наразі немає.
Нагадаємо, сьогодні 7 березня війська РФ завдали ракетного удару в районі села Тузли Білгород-Дністровського району Одеської області.
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