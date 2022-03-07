Російські окупанти розстріляли працівників «Укрпошти»

Військові РФ зі зброєю в руках продовжуюуть воювати в Україні та жорстоко вбивати цивільне населення

Російські солдати здалеку відкрили вогонь по цивільному автомобілю, а потім наїхали на нього

У суботу 5 березня, в Запорізькій області російські військові-кадирівці на танку обстріляли авто «Укрпошти» та переїхали автомобіль. На місці загинули чоловік та жінка, пише Запорізька обласна військова адміністрація.

Співробітники «Укрпошти» развозили пенсії та пошту за маршрутом, який проходить через населенні пункти Оріхів, Омельник, Єгорівка та Новоселівка. По дорозі між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка на зустріч цивільній машині виїхав танк. Водій автомобіля взяв трохи вправо, щоб пропустити військову техніку. У відповідь російські солдати здалеку відкрили вогонь по цивільному автомобілю, а потім наїхали на нього.

На даний час цей автомобіль стоїть на дорозі між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка.

Вчора, 6 березня, колеги з «Укрпошти» спробували забрати загиблих колег оскільки мали надію, що хтось вижив.

«Але прибувши на місце трагедії вони встигли тільки сфотографувати місце події, бо почали з’являтися танки окупантів і залишатися на цьому місці було небезпечно для власного життя. Розбита машина з тілами загиблих співробітників«Укрпошти» залишилася стояти у полі. За словами працівників «Укрпошти» – це були військові-кадирівці», – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з проведенням бойових дій на цьому участку місцевості та пересуванням військової техніки окупантів, евакуація тіл загиблих на даний час неможлива.

Українські військові дають потужну відсіч ворожим військам та продовжують боротьбу. Обласні військові адміністрації надали загальну інформацію щодо того, як їхні регіони пережили цю ніч.