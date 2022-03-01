Як організувати укриття у себе вдома: поради від Нацполіції
Сирена переривиста означає «Увага всім!». Інформаційні канали радіо та телебачення передають актуальну інформацію
фото з відкритих джерел
Найбільш безпечно за двома стінками: перша стінка бере на себе удар, друга – захищає від уламків
Національна поліція розповідає, як діяти, якщо укриття далеко, а сховатися треба. Організувати безпечне місце можна у себе вдома, розповіли правоохоронці.
Основні моменти:
- Останні поверхи житлових будинків – небезпечні та ненадійні у разі повітряної небезпеки.
- Підвал (не бомбосховище!) – є висока ймовірність опинитися під звалом. Особливо небезпечно, якщо у підвалі тільки один вихід.
- З першого по третій поверхи житлових будинків – небезпечні у разі ураження кулями, снарядами та осколками у разі вуличних боїв.
Як організувати безпечне місце у квартирі:
- Найбільш безпечно за двома стінками: перша стінка бере на себе удар, друга – захищає від уламків.
- Ванна кімната – якщо без газового котла.
Обов’язково:
- Усі двері зі склом зняти з петель і покласти на підлогу. Накрити все це цупкою тканиною або ковдрою.
- Вікна щільно закрити. Не залишати навіть в режимі провітрювання.
- Після сповіщення про небезпеку: вимкніть світло, газ, воду, загасіть вогонь у печі. Якщо у вас газовий балон – від’єднайте його, спустіть тиск, покладіть лежачи в безпечне місце за кілька стінок від вашого сховища.
Якщо ховаєтесь в укриття – беріть з собою:
- Запас їжі мінімум на 2 доби (бажано сухої їжі);
- Запас води – 3 л на добу для однієї людини;
- Засоби зв’язку: мобільні телефони, павербанки (усе, що допоможе вам будь-яким чином викликати службу екстреної допомоги у разі необхідності);
- Свисток (можна навіть дитячий);
- Ліхтарик.
Стосовно сирен:
- Сирена переривиста означає «Увага всім!». Інформаційні канали радіо та телебачення передають актуальну інформацію.
- Сирена безперервна означає повітряну небезпеку. Потрібно якомога швидше дістатися укриття.
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