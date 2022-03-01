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    Як організувати укриття у себе вдома: поради від Нацполіції

    Сирена&nbsp;переривиста&nbsp;означає &laquo;Увага всім!&raquo;. Інформаційні канали радіо та телебачення передають актуальну інформацію - Як організувати укриття у себе вдома: поради від Нацполіції
    Сирена переривиста означає «Увага всім!». Інформаційні канали радіо та телебачення передають актуальну інформацію
    фото з відкритих джерел

    Найбільш безпечно за двома стінками: перша стінка бере на себе удар, друга – захищає від уламків

    Національна поліція розповідає, як діяти, якщо укриття далеко, а сховатися треба. Організувати безпечне місце можна у себе вдома, розповіли правоохоронці.

    Основні моменти:

    1. Останні поверхи житлових будинків – небезпечні та ненадійні у разі повітряної небезпеки.
    2. Підвал (не бомбосховище!) – є висока ймовірність опинитися під звалом. Особливо небезпечно, якщо у підвалі тільки один вихід.
    3. З першого по третій поверхи житлових будинків – небезпечні у разі ураження кулями, снарядами та осколками у разі вуличних боїв.

    Як організувати безпечне місце у квартирі:

    1. Найбільш безпечно за двома стінками: перша стінка бере на себе удар, друга – захищає від уламків.
    2. Ванна кімната – якщо без газового котла.

    Обов’язково:

    1. Усі двері зі склом зняти з петель і покласти на підлогу. Накрити все це цупкою тканиною або ковдрою.
    2. Вікна щільно закрити. Не залишати навіть в режимі провітрювання.
    3. Після сповіщення про небезпеку: вимкніть світло, газ, воду, загасіть вогонь у печі. Якщо у вас газовий балон – від’єднайте його, спустіть тиск, покладіть лежачи в безпечне місце за кілька стінок від вашого сховища.

    Якщо ховаєтесь в укриття – беріть з собою:

    1. Запас їжі мінімум на 2 доби (бажано сухої їжі);
    2. Запас води – 3 л на добу для однієї людини;
    3. Засоби зв’язку: мобільні телефони, павербанки (усе, що допоможе вам будь-яким чином викликати службу екстреної допомоги у разі необхідності);
    4. Свисток (можна навіть дитячий);
    5. Ліхтарик.

    Стосовно сирен:

    1. Сирена переривиста означає «Увага всім!». Інформаційні канали радіо та телебачення передають актуальну інформацію.
    2. Сирена безперервна означає повітряну небезпеку. Потрібно якомога швидше дістатися укриття.
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    Теги: окупанти радіо укриття будинок
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    Як організувати укриття у себе вдома: поради від Нацполіції