Рятувальники загасили пожежу після вибуху на трасі у Болоньї



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Вибух у Болоньї

За останніми даними, в результаті інциденту дві людини загинули, ще щонайменше 84 дістали поранення.

Рятувальники загасили пожежу, викликану вибухом на трасі в італійській Болоньї.

Про це повідомляє видання Соггіеге.it.

«Приблизно через три години після вибуху пожежу загасили. Тепер пожежники охолоджують область, щоб спростити порятунок потерпілих», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що до рятувальної операції також залучили собак.

За останніми даними, в результаті інциденту дві людини загинули, ще щонайменше 84 дістали поранення. Також зазначається, що в результаті пожежі вибухнули кілька автосалонів, які перебували неподалік від місця пригоди.

Раніше повідомлялося, що 6 серпня близько 14:00 на кільцевій трасі поблизу аеропорту Болоньї прогриміло декілька вибухів. Ймовірно, вибухнула цистерна, яка перевозила легкозаймисті матеріали.

Щонайменше двоє людей загинули, понад 60 постраждали. За даними рятувальників, стан щонайменше 14 постраждалих вкрай важкий.

В результаті вибуху частково обвалився міст.

За інформацією очевидців, внаслідок вибуху біля аеропорту Болоньї вогонь та дим здійнялись на висоту в кілька десятків метрів.

Консульство перевіряє, чи є серед постраждалих у Болоньї українці.