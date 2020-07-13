Пожежа на Луганщині: боротьба з вогнем триває восьмий день



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Площа, пройдена вогнем, склала близько 5 тис. га Фото: ДСНС

Над ліквідацією пожежі працюють понад 700 осіб

Станом на ранок 13 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області, де 6 липня виникла масштабна лісова пожежа, відкритого вогню немає.

Наразі спостерігається тління окремих осередків лісової підстилки та деревини (16, 46 та між 27,35 і 90 кварталами Борівського лісництва). Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Всього до ліквідації пожежі залучено 714 чоловік та 160 одиниць техніки.

На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС.

Як повідомлялося, 9 липня пожежу локалізовано. Орієнтовна площа, пройдена вогнем, склала близько 5 тис. га.

Як повідомлялося, на території західних областей ліквідовано підтоплення всіх населених пунктів, підвалів і присадибних ділянок, що сталося внаслідок рясних дощів у червні. Протягом доби відкачано 1885 кубометрів води.

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