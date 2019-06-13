Саакашвілі озвучив свій список «вовкодавів» на вибори



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"Це так сказати «сотня Саакашвілі», - пожартував МІхо на початку презентації

Сьогодні експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі представив виборчий список Руху нових сил.

«Це так сказати «сотня Саакашвілі», - сказав Міхо, представляючи свою команду на Рибальському мосту, який веде до «Кузні на Рибальському», яка донедавна належала Петру Порошенку.

Фішкою свого списку Саакашвілі назвав те, що його люди мають унікальний досвід боротьби. А зараз треба «вовкодави» в політиці. «Потрібні люди, які можуть саджати... Ми йдемо туди боротись без компромісів», - попередив Міхо.

«Я вважаю своїм обов’язком відкрити цим людям дорогу в політику» , -підсумував Саакашвілі.

Ось як виглядає перша десятка «Руху нових сил»

Міхеїл Саакашвілі

Давид Сакварелідзе. Соратник Саакашвілі, колишній заступник Генпрокурора України.

Олесь Доній. Один із учасників студентської «Революції на граніті». Народний депутат України VI та VII скликань. Під час своєї останньої каденції в Раді він потрапив у скандал. В день, коли «регіонали» прийняли «диктаторські закони 16 січня», позафракційний Доній проголосував за держбюджет-2014. Тоді опозиційні партії дали 0 голосів. Сам же Доній пояснив тим, що його округу №88 виділили додаткові 30 млн грн.

Наталя Жукова. Одеситка, чемпіонка з шахів.

Володимир Лановий. Колишній міністр економіки України, народний депутат 2-го, 5-го та 6-го скликань.

Олена Терещенко. Активістка, бореться проти незаконних забудов у Києві. Дружина мера Глухова Мішеля Терещенка.

Дмитро Булах та Ігор Черняк. Депутати Харківської міської ради 7 скликання.

Ганна Соломатіна, колишній керівник Департамента фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК, яка зі скандалом покинула це відомство. Вона заявила, що її змушували фальсифікувати результати перевірок електронних декларацій.

Олег Михайлик. Лідер одеського осередку партії «Сила людей». 22 вересня 2018 року отримав вогнепальне поранення у грудну клітину.

Також Саакашвілі назвав Костянтина Бушуєва, заступника голови Національної поліції України, який арештував генерала МВС (начальника УМВС в Черкаській області), коли той пропонував хабар за атестацію.

Нагадаємо, спочатку Віталій Кличко запропонував Саакашвілі разом йти на вибори. Але Міхо після «спілкування з народом» відмовився від цієї пропозиції.

Потім відповідну пропозицію озвучив лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко. Але 10 червня ця політсила озвучила своїх кандидатів на вибори, і Саакашвілі там не було. Гриценко ж пояснив, що результатом переговорів стало те, що «Громадянська позиція» і «Рух нових сил» ідуть на вибори окремо.