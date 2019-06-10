Гриценко і Саакашвілі не домовилися про спільний похід на вибори



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Анатолій Гриценко представив першу десятку своєї партії Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Ми домовилися, що в новообраному парламенті готові співпрацювати, - зазначив Гриценко

Партія «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка і «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі не змогли домовитися про спільний похід на позачергові парламентські вибори.

Партія «Громадянська позиція» і партія «Рух нових сил» ідуть на вибори окремо. Такий результат наших переговорів», - сказав агентству «Інтерфакс-Україна» в понеділок після з'їзду «Громадянської позиції» її лідер Анатолій Гриценко.

Гриценко зазначив, що його партія і політична сила Саакашвілі домовилися, що на виборах не будуть «нападати один на одного», тому що мають спільні цінності. «Ми домовилися, що в новообраному парламенті готові співпрацювати», - зазначив він.

Раніше ЗМІ оприлюднили першу п’ятірку у списку політсили «Громадянська позиція».

Згодом стали відомі імена першої десятки партійного списку:

Так, до першої десятки списку ввійшли Анатолій Гриценко, позафракційний народний депутат, лідер партії «Народний контроль» Дмитро Добродомов, глава партії «Громадський рух «Рідна країна» Микола Томенко, голова Європейської партії України Микола Катеринчук, член партії «Громадянська позиція» Марина Соловйова, голова Львівської обласної організації партії «Громадянська позиція» Анатолій Забарило, член партії «Громадянська позиція» Петро Ландяк, член партії «Громадянська позиція» Микола Ладовський, колишній народний депутат Єгор Фірсов, ексзаступник голови СБУ Віктор Трепак.

До слова, раніше повідомлялося, що Гриценко хоче об'єднатися з Саакашвілі та запитує думку виборців.

Також повідомлялося, що «Громадянська позиція» об'єдналася в єдину команду з трьома партіями – «Народний контроль» (Дмитро Добродомов), «Рідна країна» (Микола Томенко) і Європейська партія України (Микола Катеринчук).

За останніми дослідженнями КМІС, якщо б дострокові парламентські вибори проходили в Україні найближчої неділі, то до Верховної Ради пройшли б Блок Петра Порошенка «Солідарність» («Європейська солідарність»), «Батьківщина», «Голос», а також «Опозиційна платформа - За життя» та «Слуга народу» Володимира Зеленського. Остання партія отримали б найбільше голосів.

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