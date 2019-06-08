Гриценко хоче об'єднатися з Саакашвілі та запитує думку виборців



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Анатолій Гриценко з Михайлом Саакашвілі

Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко ініціював створення єдиної команди для участі у виборах до Верховної Ради з «Рухом нових сил» Михайла Саакашвілі

Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко ініціював створення єдиної команди для участі у виборах до Верховної Ради з «Рухом нових сил» (РНС) Міхеїла Саакашвілі і цікавиться думкою виборців з цього приводу.

«Як ви гадаєте, створення спільної команди з РНС і наша спільна участь у виборах - буде корисна Україні?», - написав Гриценко у Facebook.

Він нагадав, що з'їзд партії «Громадянська позиція» призначений на понеділок.

Наразі «Громадянська позиція» об'єдналася в єдину команду з трьома партіями – «Народний контроль» (Дмитро Добродомов), «Рідна країна» (Микола Томенко) і Європейська партія України (Микола Катеринчук).

Гриценко зазначив, що партії тісно співпрацювали з «Рухом нових сил» під час президентських виборів.

«Я впевнений, що у РНС через стислі терміни можуть виникнути проблеми з повноцінною участю у виборчому процесі. Хочу виступити з ініціативою об'єднати зусилля досвідчених, принципових і прогресивних лідерів політичних сил виступити разом на парламентських виборах. Тим самим максимально мобілізувати і об'єднати наших виборців», - написав Гриценко.

Саакашвілі відреагував на пропозицію Гриценка: «Я не просто заради красного слівця сказав, що у нас все вирішуватимуть люди, а ми це ще й реально практикуємо. Тому я вже питав вас про пропозицію Віталія Кличка, а зараз питаю про пропозицію Анатолія Гриценка».

Раніше в суботу Саакашвілі заявив, що його партія піде на вибори самостійно. «Поглянувши знову на цих старих політиків, на ці старі партії, поглянувши знову на ці договорняки, на те, що багато з них, незалежно від свого особистого ставлення, ще більше підмочили свою репутацію, порівняно з тим, що у них було навіть півтора року тому, коли мене захоплювали і висилали, ми дійшли висновку, що треба йти на вибори самостійно», - сказав він у відеозверненні, розміщеному на його сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 4 червня Кличко заявив, що його партія «Удар» збирається брати участь в дострокових парламентських виборах і пропонує об’єднати зусилля команді Саакашвілі. «Я залишаюся лідером партії «Удар», а Саакашвілі пропоную стати головою партії», - озвучив пропозицію Кличко.

Потім з’явилася інформація, що Саакашвілі, ймовірно, відмовиться від пропозиції Віталія Кличка стати головою партії.

29 травня ексзаступник гепрокурора і соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе повідомив, що партія «Рух нових сил» збирається брати участь у дострокових виборах до Верховної Ради України.