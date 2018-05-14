Саакашвілі заявив, що хоче повернутися до Грузії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами екс-президента країни, він хоче «виправити свої помилки»

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі має намір повернутися у Грузію, щоб «виправити свої помилки». Про це він заявив 13 травня при включенні з Голландії в ефір телекомпанії «Руставі 2».

Саакашвілі вважає, що дводенний протест молоді в Тбілісі, що виступала за лібералізацію наркополітики, був викликаний набагато глибшими руйнівними процесами, що виникли завдяки неформальному правлінню мільярдера Бідзіни Іванішвілі.

«Сьогодні в Грузії катастрофічне безробіття, особливо серед молоді, багато інших соціальних проблем, які не вирішуються в умовах неформального правління олігарха Іванішвілі», - заявив екс-президент Грузії.

Відповідаючи на питання, чи не бачить він свою вину за фактичне знищення реальної опозиції, що сприяло приходу до влади мільярдера Іванішвілі і його команди, Саакашвілі зауважив, що зміна влади відбулася в тому числі і через його особисті помилки.

«Скажу більше, саме через ці мої помилки я маю намір повернутися до Грузії та виправити їх. Протягом мого правління Грузія розвивалася і більшість державних посад займали молоді, але, звичайно, були і перекоси», - сказав екс-президент Грузії.

Він додав, що події у Вірменії, де саме молодь була в перших рядах боротьби з олігархами, створили великий настрій протесту у Грузії.

Як відомо, проти Саакашвілі у Грузії порушено кілька кримінальних справ. Політик неодноразово заявляв, що має намір повернутися на батьківщину.

Нагадаємо, 12 лютого цього року Саакашвілі депортували з України. Політику оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури України, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Джерело: Интерфакс