Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації – адвокат

Правоохоронці вивели Саакашвілі з будинку й посадили в авто

Екс-голову Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі затримали, йому усно оголосили про підозру нібито за статтею 256 Кримінального кодексу України - сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності. Про це повідомив адвокат політика Маркіян Галабала. «Адвокатів не допустили, але усно йому



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Саакашвілі вивели з будинку





Правоохоронці вивели Саакашвілі з будинку й посадили в авто

Екс-голову Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі затримали, йому усно оголосили про підозру нібито за статтею 256 Кримінального кодексу України - сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності. Про це повідомив адвокат політика Маркіян Галабала.

«Адвокатів не допустили, але усно йому повідомили про підозру. Його затримали і зараз намагаються вивезти в мікроавтобусі «Альфи», - сказав він, при цьому зауваживши, що не знаю, куди саме його підзахисного повезуть.

Адвокат уточнив, що захист офіційного повідомлення про підозру не бачив, але нібито Саакашвілі інкримінують сприяння злочинній організації за статтею 256 ККУ.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники Генпрокуратура та Служби безпеки України проводять слідчі дії у квартирі політика.

При цьому ЗМІ стало відомо, що обшуки проводяться у рамках справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

Сам Саакашвілі видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Джерело: УНН