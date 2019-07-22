Садовий після провалу на виборах покидає посаду голови «Самопомочі»



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За даними екзит-полів, партія «Самопоміч» на дострокових виборах до Ради набрала менше 1% голосів

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що вирішив піти з посади очільника партії «Самопоміч».

Про це Садовий заявив в коментарі ТСН.

«Не можна бути одночасно мером і лідером партії. Це дуже важко. Я побачив це за ці п’ять років. Моя робота — це мер Львова. Думаю, що є такий нормальний демократичний принцип: якщо ти не привів партію до перемоги, то ти повинен подати у відставку. Партія повинна обрати нового керівника», — наголосив Садовий.

Водночас, він планує залишитися членом партії.

Крім того, ім’я наступного лідера він не назвав.

Раніше Садовий зачитав політичний некролог своїй партії.

«Напевно ми не врахували певні тренди, напевно ми були замало популістичними. Ми говорили правду, а правда не завжди подобається», — підсумував львівський міський голова.

За даними екзит-полів, партія «Самопоміч» на дострокових виборах до Верховної Ради України набрала менше 1% голосів.

За даними ЦВК, в Україні явка на виборах в Раду не перевищила 50%.

Нагадаємо, в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.