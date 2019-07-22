ЦВК: остаточна явка на виборах у Раду — 49,84%



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Найвища явка у Чернігівській області (54,8%)

Явка на дострокових виборах у Верховну Раду за даними з усіх 199 округів склала 49,84%.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

Найвища явка у Чернігівській (54,8%) та Тернопільській областях (54,21%), найнижча — в Закарпатській (41,16%) та Чернівецькій областях (42,06%).

Раніше повідомлялося, що в Україні явка на виборах в Раду перевищила 50%.

Нагадаємо, в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

За результатами Національного екзитполу на позачергових парламентських виборах станом на 18 годину, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: «Слуга народу» (43,9% голосів), «Опозиційна платформа – За життя» (11,5%), «Європейська солідарність» (8,9%), «Батьківщина» (7,6%) та «Голос» (6,3%).