«Самопоміч» була гідною: Садовий зачитав політичний некролог своїй партії
Садовий поскаржився, що партія була замало популістичною
Лідер партії «Самопоміч» Андрій Садовий заявив, що його політсила була гідною парламентською партією.
Про це Садовий заявив в ефірі телемарафону «Вибір країни».
У Верховній Раді VIII скликання було всього-на-всього 26 депутатів від «Самопомочі», але вони все одно стояли на сторожі закону і здорового глузду, переконаний Садовий.
За його словами, незважаючи на оприлюднені наразі результати екзит-полів, «Самопоміч» готова допомагати майбутнім парламентарям, а якщо останні будуть робити шкідливі речі для держави, «будемо бити в набат».
«Ми можемо чесно дивитися людям очі. Ми виконали з честю наш обов’язок – були гідною парламентською партією. Зараз будемо позапарламентською. Напевно ми не врахували певні тренди, які є. Напевно, ми замало були популістичними. Ми говорили правду, а правда не завжди подобається. Хоча правда – єдина, яка робить людей сильними. Тому тільки вперед – перед нами ще місцеві вибори», – наголосив Андрій Садовий.
За даними ЦВК, в Україні явка на виборах в Раду перевищила 50%.
Нагадаємо, сьогодні в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.
225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.