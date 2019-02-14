Садовий зізнався, про що говорив з Тимошенко у Ратуші



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Андрій Садовий

Садовий готовий об'єднуватися, але на виборах до Ради

Кандидат в президенти України Андрій Садовий зізнався, що під час зустрічі кандидат в президенти Юлія Тимошенко не закликала його підтримати її.

Про це Садовий заявив в ефірі Еспресо.TV.

Нагадаємо, кандидат на пост президента Юлія Тимошенко, яка 11 лютого перебувала з передвиборчою поїздкою по Львівській області, напередодні провела зустріч з іншим кандидатом Андрієм Садовим.

«Сьогодні, за два місяці до президенських виборів, говорити, що хтось кудись буде відходити, об'єднуватись - некоректно. Коли ми говоримо про парламентські вибори, то такі об'єднання є можливими і навіть бажаними. І такі переговори ми ведемо», - зазначив мер Львова.

В такий спосіб кандидат у президенти відповів на запитання у студії про свої зустрічі з Юлією Тимошенко.

Мер Львова зазначив: «В мене є принцип: зустрічатися з тими, хто того потребує».

Тимошенко попросила про зустріч і вона відбулася у Ратуші. Садовий зізнався, що під час зустрічі Тимошенко не закликала його підтримати її.

«Боронь Боже», - відповів Садовий.

«Вона переживає за вибори. Я так бачу, що вона навіть може не попасти у другий тур. Вона це розуміє і переживає», - розповів Садовий про свою зустрічі з Тимошенко у Львові.

Садовий відмовився аналізувати виборчу кампанію Тимошенко, додавши, що вони з нею «зовсім різні фігури».

Нагадаємо, 7 лютого кандидати на пост президента Юлія Тимошенко, Андрій Садовий, Анатолій Гриценко, Олександр Шевченко та Віктор Бондар підписали меморандум за чесні вибори і про спільну протидію фальсифікаціям.

«Це означає, що якщо ми об’єднаємо зусилля, то зможемо зібрати оригінали протоколів з печатками та підписами про підсумки виборів на кожній дільниці. Просто провести такий паралельний підрахунок голосів і спільно не допустити жодної фабрикації цих протоколів. І тоді фальсифікація не пройде в Україні», – наголосила після підписання лідер «Батьківщини».