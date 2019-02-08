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    Політика

    Вибори-2019: опозиційні кандидати домовилися протидіяти фальсифікаціям

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    Кандидати домовилися&nbsp;об&rsquo;єднати зусилля, щоб зібрати оригінали протоколів з печатками та підписами про підсумки виборів на кожній дільниці - Вибори-2019: опозиційні кандидати домовилися протидіяти фальсифікаціям
    Кандидати домовилися об’єднати зусилля, щоб зібрати оригінали протоколів з печатками та підписами про підсумки виборів на кожній дільниці

    Меморандум підписали Юлія Тимошенко, Анатолій Гриценко, Андрій Садовий, Віктор Бондар та Олександр Шевченко

    П’ятеро опозиційних кандидатів у президенти України підписали меморандум за чесні вибори та протидію фальсифікаціям на заклик громадських організацій.

    Це відбулося у четвер ввечері у прямому ефірі програми «Право на владу» на каналі 1+1.

    Свої підписи під документом поставили Юлія Тимошенко, Анатолій Гриценко, Андрій Садовий, Віктор Бондар, Олександр Шевченко.

    «Це означає, що якщо ми об’єднаємо зусилля, то зможемо зібрати оригінали протоколів з печатками та підписами про підсумки виборів на кожній дільниці. Просто провести такий паралельний підрахунок голосів і спільно не допустити жодної фабрикації цих протоколів. І тоді фальсифікація не пройде в Україні», – цитує Тимошенко прес-служба «Батьківщини».

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    Нагадаємо, у МВС попередили, що напередодні виборів активізувались агітатори-шахраї, вони можуть забрати квартиру чи землю.

     До вашої уваги:  
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