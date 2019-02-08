Вибори-2019: опозиційні кандидати домовилися протидіяти фальсифікаціям

Вибори-2019: опозиційні кандидати домовилися протидіяти фальсифікаціямдокумент
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Меморандум підписали Юлія Тимошенко, Анатолій Гриценко, Андрій Садовий, Віктор Бондар та Олександр Шевченко
П’ятеро опозиційних кандидатів у президенти України підписали меморандум за чесні вибори та протидію фальсифікаціям на заклик громадських організацій.
Це відбулося у четвер ввечері у прямому ефірі програми «Право на владу» на каналі 1+1.
Свої підписи під документом поставили Юлія Тимошенко, Анатолій Гриценко, Андрій Садовий, Віктор Бондар, Олександр Шевченко.
«Це означає, що якщо ми об’єднаємо зусилля, то зможемо зібрати оригінали протоколів з печатками та підписами про підсумки виборів на кожній дільниці. Просто провести такий паралельний підрахунок голосів і спільно не допустити жодної фабрикації цих протоколів. І тоді фальсифікація не пройде в Україні», – цитує Тимошенко прес-служба «Батьківщини».
Нагадаємо, у МВС попередили, що напередодні виборів активізувались агітатори-шахраї, вони можуть забрати квартиру чи землю.
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