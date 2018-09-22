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    Думки вголос

    На «Новий курс» Тимошенко чекає сумна доля «Українського прориву»

    • Роман Шрайк

      Журналіст

    • Розсилка
    Юлія Тимошенко - На «Новий курс» Тимошенко чекає сумна доля «Українського прориву»
    Юлія Тимошенко

    Ми вже бачили це кіно

    Мовою оригіналу

    Вижу в ленте пытаются обсуждать новый форум Тимошенко. Спорят о каких-то пунктах, смеются.

    Если бы я был моложе лет на несколько, я бы внимательно прочитал презентацию, определил реалистичность предложенных изменений, поспорил с фанами. Сейчас я просто устало вздохну.

    Ребята, в 2018 году слушать Тимошенко - это все равно что смотреть плохое кино, которое уже видел 10 лет назад. Нелепо, бессмысленно, глупо.

    Ничего из «Нового курса» реализовано не будет. так же, как не был реализован «Украинский прорыв» и другие брендированные заманухи, забытые на следующий день после выборов.

    Это кино мы уже видели.

    И, несмотря на шапкозакидательские настроения на банковой, есть большая вероятность, что посмотрим еще раз.

    Поэтому, вместо демонстрации стадии отрицания, стоит подумать, можно ли от этого сеанса как-то отказаться.


    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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