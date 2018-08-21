Сальвадор встановить дипломатичні відносини із КНР



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр закордонних справ Сальвадору Карлос Кастанеда і його китайський колега Ван І

Натомість три держави за 2018 рік розірвали відносини із Республікою Китай

Республіка Китай пообіцяла протидіяти безконтрольній поведінці КНР на фоні того, що Сальвадор вирішив розірвати дипломатичні відносини із Тайбеєм і встановити їх із Пекіном.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

На сьогодні лише 17 країн визнають Республіку Китай. При цьому Тайбей, за словами очільника МЗС Республіки Китай Джозефа Ву, не буде вступати в змагання із КНР щодо того чия чекова книжка виявиться більшою.

За його словами Сальвадор із 2017 року постійно вимагав від Тайбея значні суми коштів на створення порту. Проте Республіка Китай після відповідного аналізу проекту не змогла задовольнити прохання цієї центральноамериканської країни. При цьому Джозеф Ву заявив про те, що такий підхід Пекіну негативно позначиться на відносини між Республікою Китай і КНР.

Зі свого боку очільник МЗС КНР Ван І заявив про те, що Сальвадор зробив правильний вибір. Дану заяву він зробив на спільній прес-конференції із своїм візаві із Сальвадору Карлосом Кастанедою.