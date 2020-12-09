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    Голова МЗС поїде до Молдови для «перезавантаження відносин»

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    <span>Під час візиту Кулеба зустрінеться з обраним президентом Майєю Санду</span> - Голова МЗС поїде до Молдови для «перезавантаження відносин»
    Під час візиту Кулеба зустрінеться з обраним президентом Майєю Санду

    Візит відбудеться 9-10 грудня

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить візит у Молдову, щоб підтвердити «готовність до перезавантаження відносин». Про це повідомляє пресслужба МЗС.

    Візит відбудеться 9-10 грудня.

    «Візит підтвердить готовність України і Молдови до перезавантаження двосторонніх відносин за підсумками нещодавніх президентських виборів у Молдові», ─ йдеться в повідомленні МЗС України.

    Під час візиту Кулеба зустрінеться з новообраною президенткою Маєю Санду і міністром закордонних справ та європейської інтеграції Ауреліу Чокоєм.

    Вони обговорять взаємну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та Молдови, розвиток двостороннього економічного співробітництва, зміцнення регіональної безпеки, посилення взаємодії в рамках міжнародних організацій.

    Нагадаємо, 16 листопада президент Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новообраним президентом Молдови Майєю Санду та запросив її з візитом до Києва.

    Зазначимо, Володимир Зеленський та експрезидент України Петро Порошенко відмовлялися зустрічатися з чинним президентом Молдови Ігорем Додоном через його висловлювання про те, що Крим належить РФ.

     

    Теги: Петро Порошенко МЗС Крим міністр Молдова Володимир Зеленський президент Дмитро Кулеба Мая Санду
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