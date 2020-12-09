Голова МЗС поїде до Молдови для «перезавантаження відносин»
Візит відбудеться 9-10 грудня
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить візит у Молдову, щоб підтвердити «готовність до перезавантаження відносин». Про це повідомляє пресслужба МЗС.
Візит відбудеться 9-10 грудня.
«Візит підтвердить готовність України і Молдови до перезавантаження двосторонніх відносин за підсумками нещодавніх президентських виборів у Молдові», ─ йдеться в повідомленні МЗС України.
Під час візиту Кулеба зустрінеться з новообраною президенткою Маєю Санду і міністром закордонних справ та європейської інтеграції Ауреліу Чокоєм.
Вони обговорять взаємну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та Молдови, розвиток двостороннього економічного співробітництва, зміцнення регіональної безпеки, посилення взаємодії в рамках міжнародних організацій.
Нагадаємо, 16 листопада президент Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новообраним президентом Молдови Майєю Санду та запросив її з візитом до Києва.
Зазначимо, Володимир Зеленський та експрезидент України Петро Порошенко відмовлялися зустрічатися з чинним президентом Молдови Ігорем Додоном через його висловлювання про те, що Крим належить РФ.