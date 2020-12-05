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    У світі

    Додон хоче протягти закон щодо російської мови до інавгурації Майї Санду

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    <p>&laquo;Закон необхідно підписати до інавгурації Санду 24 грудня, оскільки новообрана президент Молдови його не підпише&raquo; &ndash; Додон</p> - Додон хоче протягти закон щодо російської мови до інавгурації Майї Санду

    «Закон необхідно підписати до інавгурації Санду 24 грудня, оскільки новообрана президент Молдови його не підпише» – Додон

    Додон обґрунтував таке рішення тим, що російськомовне населення нібито складає у Молдові третину

    Президент Молдови Ігор Додон до вступу на посаду Майї Санду планує підписати закон про підвищення статусу російської мови.

    Про це Додон заявив у інтерв’ю російському пропагандистському каналу «Росія 24».

    За його словами, закон, який ухвалено парламентом у першому читанні, необхідно підписати до інавгурації Санду 24 грудня, оскільки новообрана президент Молдови його не підпише.

    «Для нас принципово важливо, щоб ці закони були прийняті в другому читанні до інавгурації нового президента для того, щоб я ці закони підписав. Мені здається, що наступний президент ці закони не підпише», – сказав Додон.

    Він обґрунтував таке рішення тим, що російськомовне населення нібито складає у Молдові третину.

    Як повідомлялося, новообраний президент Молдови Майя Санду закликала громадян вийти в неділю 6 грудня на протест після резонансних рішень, які ухвалив 3 грудня парламент.

    До слова, прем’єр Молдови став на бік Санду, яка закликає розпустити парламент.

    Нагадаємо, на Одещині суд скасував статус регіональної для російської мови.

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    Теги: Росія Молдова мова закон Ігор Додон парламент
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