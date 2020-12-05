Додон хоче протягти закон щодо російської мови до інавгурації Майї Санду
«Закон необхідно підписати до інавгурації Санду 24 грудня, оскільки новообрана президент Молдови його не підпише» – Додон
Додон обґрунтував таке рішення тим, що російськомовне населення нібито складає у Молдові третину
Президент Молдови Ігор Додон до вступу на посаду Майї Санду планує підписати закон про підвищення статусу російської мови.
Про це Додон заявив у інтерв’ю російському пропагандистському каналу «Росія 24».
За його словами, закон, який ухвалено парламентом у першому читанні, необхідно підписати до інавгурації Санду 24 грудня, оскільки новообрана президент Молдови його не підпише.
«Для нас принципово важливо, щоб ці закони були прийняті в другому читанні до інавгурації нового президента для того, щоб я ці закони підписав. Мені здається, що наступний президент ці закони не підпише», – сказав Додон.
Він обґрунтував таке рішення тим, що російськомовне населення нібито складає у Молдові третину.
Як повідомлялося, новообраний президент Молдови Майя Санду закликала громадян вийти в неділю 6 грудня на протест після резонансних рішень, які ухвалив 3 грудня парламент.
До слова, прем’єр Молдови став на бік Санду, яка закликає розпустити парламент.
Нагадаємо, на Одещині суд скасував статус регіональної для російської мови.