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    Саудівська Аравія обвалила світові ціни на нафту

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    Ціни на нафту впали до мінімуму за два місяці - Саудівська Аравія обвалила світові ціни на нафту
    Ціни на нафту впали до мінімуму за два місяці

    Saudi Aramco другий місяць поспіль знижує вартість своєї нафти для Азії, Європи і США

    Світові ціни на нафту впали на торгах у понеділок, 7 вересня, на тлі зниження вартості на паливо Саудівською Аравією.

    Компанія Saudi Aramco повідомила, що в жовтні ціна сорту Arab Light для Азії буде зменшена другий місяць поспіль - на $ 1,4 за барель. У результаті вона буде коштувати на $ 0,8 менше, ніж кошик нафти Омана і Дубая. Буде знижена вартість й інших саудівських сортів нафти.

    Для американських клієнтів у жовтні зниження складе від $ 0,5 за барель до $ 0,7 за барель.

    У зв'язку з цим вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures впала нижче $ 42 за барель, а ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі - нижче $ 39 за барель. Обидва показники - мінімум за два місяці.

    «Ринок вважає ціни Saudi Aramco справедливими, є і ті, хто хотів би більш значного зниження», - говорить керівник азіатських операцій нафтотрейдера Vitol Group Майк Мюллер.

    Саудівська Аравія опускає ціни на нафту, і це викликає побоювання, що світовий попит є нестійким, відзначають аналітики компанії CBA. Адже зазвичай Саудівська Аравія задає тон для прийняття рішень щодо цін на нафту і для інших близькосхідних країн, включаючи Ірак і ОАЕ.

    Нагадаємо, 31 серпня ціни на нафту зросли до максимуму за останні п'ять місяців.

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