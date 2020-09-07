Нафта дешевшає через інформацію про зниження цін Саудівською Аравією



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За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 6,9% - максимальними темпами за три місяці, WTI - на 7,5% на тлі сумнівів експертів в стійкості попиту на нафту

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $42,2 за барель, що на $0,46 (1,08%) нижче ціни на закриття попередньої сесії

Нафта продовжує дешевшати 7 вересня через інформації про те, що державна нафтокомпанія Саудівської Аравії Saudi Aramco знизить ціни на всі сорти нафти для покупців з Азії і США в жовтні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures о 8:10 за київським часом становить $42,2 за барель, що на $0,46 (1,08%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в п'ятницю ці контракти подешевшали на $1,41 (3,2%).

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі становлять $39,26 за барель, що на $0,51 (1,28%) нижче рівня попередньої сесії. У п'ятницю вартість цих контрактів зменшилася на $1,6 (3,9%).

За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 6,9% - максимальними темпами за три місяці, WTI - на 7,5% на тлі сумнівів експертів в стійкості попиту на нафту в умовах триваючого зростання захворюваності в ряді країн, у тому числі, в США та Індії, пише Bloomberg.

Ціни обох марок на закриття ринку в п'ятницю були мінімальними з 9 липня.

Нагадаємо, 31 серпня ціни на нафту зросли до максимуму за останні п'ять місяців.







