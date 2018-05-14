Савченко призначили безкоштовного державного адвоката



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Надія Савченко

Надію захищатиме Юлія Ткач

Народному депутату Надії Савченко призначено державного адвоката - Юлію Ткач. Про це стало відомо під час засідання Шевченківського районного суду.

Сьогодні в суді Савченко оголосила, що розриває співпрацю з усіма своїми адвокатами (бо не має грошей їм платити) та просить надати їй державного адвоката.

11 травня від Савченко пішли її обидва адвокати – Олег Соловей та Дмитро Бугай. За їхніми словами, причиною стала, зокрема, і некоректна поведінка і позиція сестри Савченко – Віри, яка втручається у робочі відносини захисників і підзахисної.

Як повідомлялось, Шевченківський районний суд Києва переніс на 15 травня розгляд справи народного депутата Надії Савченко, яку звинувачують у державній зраді. Судове засідання відбудеться о 10:00.

Савченко продовжує голодування. Наразі вона не вживає вітамінів: «Від вітамінів на голодний шлунок тільки рвота». Савченко також розказала, чим займається у камері