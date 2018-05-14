Савченко призначили безкоштовного державного адвоката
- Сьогодні, 15:05
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Надію захищатиме Юлія Ткач
Народному депутату Надії Савченко призначено державного адвоката - Юлію Ткач. Про це стало відомо під час засідання Шевченківського районного суду.
Сьогодні в суді Савченко оголосила, що розриває співпрацю з усіма своїми адвокатами (бо не має грошей їм платити) та просить надати їй державного адвоката.
11 травня від Савченко пішли її обидва адвокати – Олег Соловей та Дмитро Бугай. За їхніми словами, причиною стала, зокрема, і некоректна поведінка і позиція сестри Савченко – Віри, яка втручається у робочі відносини захисників і підзахисної.
Як повідомлялось, Шевченківський районний суд Києва переніс на 15 травня розгляд справи народного депутата Надії Савченко, яку звинувачують у державній зраді. Судове засідання відбудеться о 10:00.
Савченко продовжує голодування. Наразі вона не вживає вітамінів: «Від вітамінів на голодний шлунок тільки рвота». Савченко також розказала, чим займається у камері