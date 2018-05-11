Савченко знову кинули адвокати

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Віра і Надія Савченки

Адвокат поскаржився на некоректну поведінку і позицію сестри Савченко - Віри, яка втручається в робочі відносини захисників і підзахисної

Народний депутат Надія Савченко, яка підозрюється в підготовці терактів і поваленні державної влади, залишилася без адвокатів. Від неї пішли обидва захисники - Олег Соловей і Дмитро Бугай.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на адвоката Солов'я в п'ятницю, 11 травня.

«Сьогодні ми розірвали наші робочі стосунки. Ми - я і Дмитро Бугай - більше не представляємо інтереси Надії Савченко. Ми підписали відповідну угоду», - сказав він.

Соловей зазначив, що причиною цього стала, у тому числі, й некоректна поведінка і позиція сестри Савченко - Віри, яка втручається в робочі відносини захисників і підзахисної.

«Ми не прихильники таких відносин. Ми не працюватимемо зі сторонньою людиною, у тому числі з Вірою, яка поводиться з адвокатами сестри некоректно. Ми працюємо з клієнтом і розробляємо єдину позицію, а всі сторонні втручання не йдуть на користь Надії», - сказав Соловей.

Він додав, що це питання (про те, що адвокати відійдуть від справи. - ред.) обговорювали із Савченко протягом трьох днів, а 11 травня дійшли згоди.

Соловей також зазначив, що сестра знайшла для Надії Савченко нового адвоката - Олександра Шадріна (він вів справу підозрюваної в сепаратизмі і створенні терористичної організації екс-мера Слов'янська Нелі Штепи. - ред.).

«Але сьогодні в нашій присутності Надія підписала відмову від усіх адвокатів, у тому числі й від Шадріна», - сказав Соловей.

Водночас адвокат готовий повернутися до роботи із Савченко, якщо вона виявить таке бажання і пообіцяє не втручатися в їхню роботу.

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