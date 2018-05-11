Луценко розказав про російських полковників, які давали зброю Савченко

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За словами генпрокурора, правоохоронці знають «цих полковників за прізвищами»

Правоохоронці встановили імена російських полковників, які давали зброю народному депутату Надії Савченко для вчинення теракту в центрі Києва. Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, виступаючи у п’ятницю, 11 травня, в Острозі Рівненської області на «Острог Forum - 2018».

«Після Революції гідності ми всі живемо в умовах трьох воєн. Перша очевидна – це війна з російськими окупантами і проросійськими сепаратистами на Донбасі. Нам протистоять не тільки 40 тисяч озброєних сепаратистів-терористів, не тільки тисячі офіцерів російської армії, які керують ними – я це стверджую офіційно. Хоча б на прикладі запланованого Надією Савченко терористичного акту ми довели, що конкретні полковники Російської Федерації видавали їй зброю для терористичного акту в центрі української столиці», – заявив генпрокурор.

Луценко підкреслив, що правоохоронці знають «цих полковників за прізвищами, за їхніми іменами-прикриттями, за їхніми посадовими званнями тощо».

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

Перед голосуванням генпрокурор Юрій Луценко показав парламентарям відео, на якому Савченко прямо говорить, що особисто має бажання вчинити терористичний акт у Верховній Раді та підірвати не лише депутатів, але й президента та керівництво правоохоронних органів.

23 березня Шевченківській суд Києва постановив взяти Савченко під варту. Нардепа відправили до ізолятора на 59 діб без права внесення застави.

Савченко оголосила про голодування, а потім погодилася його перервати на три дні, щоб пройти допит на поліграфі. 16 квітня нардеп відновила перерване голодування.

5 травня адвокатом Савченко став Олександр Шадрін, захисник колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи.

Джерело: Українська правда