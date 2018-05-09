Луценко пояснив, чому не може відпустити Савченко на засідання Ради

Савченко продовжує користуватися своїми правами депутатки, але випустити її з камери неможливо, заявив Луценко

Надія Савченко, яка нині перебуває у СІЗО, може користуватися правами народної депутатки, однак лише у місці свого перебування. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко, передає «112 Україна». «Я і зараз розписую її депутатські подання, вона мені їх підписує, я на них відповідаю.



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Юрій Луценко запевнив, що Надія Савченко продовжує користуватися правами нардепа в СІЗО

Савченко продовжує користуватися своїми правами депутатки, але випустити її з камери неможливо, заявив Луценко

Надія Савченко, яка нині перебуває у СІЗО, може користуватися правами народної депутатки, однак лише у місці свого перебування.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко, передає «112 Україна».

«Я і зараз розписую її депутатські подання, вона мені їх підписує, я на них відповідаю. Але покинути камеру після підозри у вчиненні особливо тяжкого злочину, яке могло спричинити десятки вбивств невинних людей неможливо», — заявив він.

Луценко наголосив, що використання депутатських прав обмежене місцем перебування відповідно до рішення суду.

Він зазначив, що єдине, що він може зробити для Савченко зараз — це якомога швидше закінчити слідство.

За словами Луценка, ГПУ планує до осені передати матеріали слідства спочатку для ознайомлення, а потім до суду.

«Це єдиний правильний правовий і законний шлях», — наголосив генпрокурор.

8 травня Савченко заявила про бажання відвідувати засідання Верховної Ради.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

Перед голосуванням генпрокурор Юрій Луценко показав парламентарям відео, на якому Савченко прямо говорить, що особисто має бажання вчинити терористичний акт у Верховній Раді та підірвати не лише депутатів, але й президента та верхівку правоохоронних органів.

23 березня Шевченківській суд Києва постановив взяти Савченко під варту. Нардепа відправили до ізолятора на 59 діб без права внесення застави.

Савченко оголосила про голодування, а потім погодилася його перервати на три дні, щоб пройти допит на поліграфі. 16 квітня нардеп відновила перерване голодування.

5 травня адвокатом Савченко став Олександр Шадрін, захисник колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи.

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