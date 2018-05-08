Савченко написала листа: проситься з СІЗО до Ради

Нардеп зауважила, що вона «повинна відвідувати засідання Верховної Ради»

Народний депутат України Надія Савченко, яка перебуває в СІЗО, написала листа з вимогою забезпечити їй умови виконання службових обов'язків як народного депутата. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Савченко на сторінці депутата у Facebook. «Надія Савченко вимагає від генерального прокурора, голови Служби безпеки, голови Верховної



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Нардеп зауважила, що вона «повинна відвідувати засідання Верховної Ради»

Народний депутат України Надія Савченко, яка перебуває в СІЗО, написала листа з вимогою забезпечити їй умови виконання службових обов'язків як народного депутата.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Савченко на сторінці депутата у Facebook.

«Надія Савченко вимагає від генерального прокурора, голови Служби безпеки, голови Верховної Ради забезпечити їй умови виконання службових обов'язків як народного депутата, згідно Конституції України, ЗУ «Про статус народного депутата України», ЗУ «Про регламент Верховної Ради України», ЗУ «Про вибори народних депутатів України», - говориться у повідомленні.

У листі Савченко зазначила, що будучи діючим народним депутатом, вона «повинна відвідувати засідання Верховної Ради, проводити зустрічі з виборцями, звітувати в ЗМІ та виконувати інші покладені на неї обов'язки згідно законодавства України».

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

Перед голосуванням генпрокурор Юрій Луценко показав парламентарям відео, на якому Савченко прямо говорить, що особисто має бажання вчинити терористичний акт у Верховній Раді та підірвати не лише депутатів, але й президента та верхівку правоохоронних органів.

23 березня Шевченківській суд Києва постановив взяти Савченко під варту. Нардепа відправили до ізолятора на 59 діб без права внесення застави.

Савченко оголосила про голодування, а потім погодилася його перервати на три дні, щоб пройти допит на поліграфі. 16 квітня нардеп відновила перерване голодування.

5 травня адвокатом Савченко став Олександр Шадрін, захисник колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи.

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