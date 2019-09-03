На Донбас прибули додаткові диверсійні групи зі спецпризначенцями ЗС РФ, - розвідка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За даними військової розвідки, командування окупаційних військ РФ з 1 вересня збільшило інтенсивність заходів з провокування загострення обстановки на лінії зіткнення

На тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях з Ростовської області прибули додаткові диверсійні групи зі складу підрозділів спеціального призначення ЗС РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ).

«На тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях з Ростовської області прибули додаткові диверсійні групи зі складу підрозділів спеціального призначення ЗС РФ. При цьому, противник продовжує використовувати для прихованого переміщення особового складу, озброєння, військової техніки, боєприпасів з Росії на тимчасово окуповану територію неконтрольовані українською владою ділянки кордону поза пунктами контролю», - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даним ГУР, командування російських окупаційних військ з 1 вересня збільшило інтенсивність заходів з провокування загострення обстановки на лінії зіткнення.

Зокрема, активізовано диверсійно-розвідувальну діяльність та снайперські обстріли позицій Об’єднаних сил за рахунок прибулих на передові позиції з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів ЗС РФ додаткових диверсійно-розвідувальних груп та снайперських пар.

Як повідомлялось, на Донбасі від початку доби 2 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації і її найманці сім разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець загинув.

Читайте також: Контррозвідка СБУ викрила факти грубих порушень спецслужбами РФ прав українців