СБУ направила до суду акт про розкрадання $38 млн «Південкомбанку»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

СБУ закидає керівництву банку, який ліквідував НБУ, розробку механізму з привласнення коштів Фото: Дело

Спецслужба закидає керівництву банку розробку механізму з привласнення коштів

До суду скеровано обвинувальний акт щодо розкрадання $38 млн топменеджментом «Південкомбанку». Про це ідеться у повідомленні пресслужби СБУ, розміщеного на сайті відомства.

Слідство вбачає у діях посадовців ознаки розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, повідомляють у пресцентрі СБУ.

Було встановлено, що керівництво банку розробило механізм із привласнення його коштів. З 2012 по 2014 роки зловмисники незаконно передали у заставу гроші банку, які були на кореспондентських рахунках «Південкомбанку» у закордонній банківській структурі для забезпечення видачі кредиту кіпрській компанії. Після неповернення кредиту заставні $38 млн були списані на користь іноземного банку, ідеться в повідомленні.

У рамках цього провадження 26 вересня відповідальних посадовців «Південкомбанку» повідомили про підозру у заволодінні коштами в сумі понад $38 млн. Співробітники банку були повідомлені у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК. Майно підозрюваних заарештували за рішенням суду.

У травні 2014 року Нацбанк визнав «Південкомбанк» неплатоспроможним і вів тимчасову адміністрацію. У вересні того року НБУ вирішив ліквідувати банк.