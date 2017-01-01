СБУ перевірить діяльність німецьких компаній у анексованому Криму

Наразі кримінальних проваджень щодо німецьких компаній немає

Служба безпеки України перевірить інформацію про роботу німецьких компаній DHL Express, Adidas і Puma в анексованому Криму. Про це заявили у прокуратурі АР Крим. У прокуратурі зазначили, що отримали лист від МінТОТ, у якому повідомляється про «діяльність німецьких компаній в Криму». Отриману інформацію прокуратура направила до СБУ для



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Окупований Крим

Наразі кримінальних проваджень щодо німецьких компаній немає

Служба безпеки України перевірить інформацію про роботу німецьких компаній DHL Express, Adidas і Puma в анексованому Криму.

Про це заявили у прокуратурі АР Крим.

У прокуратурі зазначили, що отримали лист від МінТОТ, у якому повідомляється про «діяльність німецьких компаній в Криму». Отриману інформацію прокуратура направила до СБУ для перевірки.

«Зазначений лист направлено на адресу ГУ СБУ по Криму (з дислокацією у м.Херсон) для перевірки викладених фактів, за результатами розгляду якого буде прийнято відповідне процесуальне рішення», – зазначили у прокуратурі.

Наразі кримінальних проваджень щодо німецьких компаній немає.

Раніше Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України заявило про незаконну діяльність німецьких компаній DHL Express, Adidas і Puma в анексованому Криму.

На підтвердження МінТОТ вказало адреси магазинів і представництв вказаних компаній у Криму.

У відповідь на запит DW про діяльність компанії DHL Express в Криму прес-служба компанії заявила, що під час обслуговування своєї глобальної поштової та логістичної мережі суворо дотримується торгівельного законодавства.

Джерело: Крим.Реалії