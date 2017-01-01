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    СБУ перевірить діяльність німецьких компаній у анексованому Криму

    Наразі кримінальних проваджень щодо німецьких компаній немає
    Служба безпеки України перевірить інформацію про роботу німецьких компаній DHL Express, Adidas і Puma в анексованому Криму. Про це заявили у прокуратурі АР Крим. У прокуратурі зазначили, що отримали лист від МінТОТ, у якому повідомляється про «діяльність німецьких компаній в Криму». Отриману інформацію прокуратура направила до СБУ для
    • Вчора, 23:58
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    <span>Окупований Крим</span>
    Окупований Крим

    Наразі кримінальних проваджень щодо німецьких компаній немає

    Служба безпеки України перевірить інформацію про роботу німецьких компаній DHL Express, Adidas і Puma в анексованому Криму.

    Про це заявили у прокуратурі АР Крим.

    У прокуратурі зазначили, що отримали лист від МінТОТ, у якому повідомляється про «діяльність німецьких компаній в Криму». Отриману інформацію прокуратура направила до СБУ для перевірки.

    «Зазначений лист направлено на адресу ГУ СБУ по Криму (з дислокацією у м.Херсон) для перевірки викладених фактів, за результатами розгляду якого буде прийнято відповідне процесуальне рішення», – зазначили у прокуратурі.

    Наразі кримінальних проваджень щодо німецьких компаній немає.

    Раніше Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України заявило про незаконну діяльність німецьких компаній DHL Express, Adidas і Puma в анексованому Криму.

    На підтвердження МінТОТ вказало адреси магазинів і представництв вказаних компаній у Криму.

    У відповідь на запит DW про діяльність компанії DHL Express в Криму прес-служба компанії заявила, що під час обслуговування своєї глобальної поштової та логістичної мережі суворо дотримується торгівельного законодавства. 

    Джерело: Крим.Реалії

    Крим прокуратура СБУ торгівля
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