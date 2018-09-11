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    СБУ перевірить ведучого «112 Україна» щодо співпраці зі ЗМІ бойовиків

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    <span>Денис Жарких раніше працював у ЗМІ сепаратистів&nbsp;</span> - СБУ перевірить ведучого «112 Україна» щодо співпраці зі ЗМІ бойовиків
    Денис Жарких раніше працював у ЗМІ сепаратистів 

    Луценко вирішив дати розпорядження СБУ про перевірку Жарких після допису української журналістки у Facebook

    Генеральний прокурор Юрій Луценко доручив Службі безпеки України перевірити ведучого «112 Україна» Дениса Жарких після повідомлень про його співпрацю з інформаційними ресурсами бойовиків.

    Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко в інтерв'ю  «Цензор. Нет».

    Луценко вирішив дати розпорядження СБУ про перевірку Жарких після допису української журналістки у Facebook.

    Журналістка написала про «нове обличчя на одному з телеканалів Медведчука», зазначивши, що ведучий раніше працював на «сепаратистському телебаченні».

    «Я, чесно кажучи, спочатку не зрозумів, про що йдеться; думав, що це просто гість програми. Ну і щось там написав. Сьогодні дивлюся вже на реакції, вона пише: «Це ж не гість, а ведучий». Вау! Я одразу ж набираю необхідний підрозділ СБУ, якому даю пряме доручення про перевірку. Звісно, потім це все буде оформлено офіційно, з паперами», — сказав Луценко.

    Ймовірно, йдеться про допис ведучої телеканалу «Експресо» Марини Данилюк-Єрмолаєвої, у якому вона зазначає, що Денис Жаркий раніше працював на ресурсах бойовиків: «17 канал» та news-front.

    «Денис розказував про фашистів і про гітлерівську стратегію Вятровича. Про канібалів і що Україна не Європа. Що Майдан розстріляв Донбас і так далі», — зазначила Данилюк-Єрмолаєва.

     

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