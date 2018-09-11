СБУ перевірить ведучого «112 Україна» щодо співпраці зі ЗМІ бойовиків



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Денис Жарких раніше працював у ЗМІ сепаратистів

Луценко вирішив дати розпорядження СБУ про перевірку Жарких після допису української журналістки у Facebook

Генеральний прокурор Юрій Луценко доручив Службі безпеки України перевірити ведучого «112 Україна» Дениса Жарких після повідомлень про його співпрацю з інформаційними ресурсами бойовиків.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко в інтерв'ю «Цензор. Нет».

Луценко вирішив дати розпорядження СБУ про перевірку Жарких після допису української журналістки у Facebook.

Журналістка написала про «нове обличчя на одному з телеканалів Медведчука», зазначивши, що ведучий раніше працював на «сепаратистському телебаченні».

«Я, чесно кажучи, спочатку не зрозумів, про що йдеться; думав, що це просто гість програми. Ну і щось там написав. Сьогодні дивлюся вже на реакції, вона пише: «Це ж не гість, а ведучий». Вау! Я одразу ж набираю необхідний підрозділ СБУ, якому даю пряме доручення про перевірку. Звісно, потім це все буде оформлено офіційно, з паперами», — сказав Луценко.

Ймовірно, йдеться про допис ведучої телеканалу «Експресо» Марини Данилюк-Єрмолаєвої, у якому вона зазначає, що Денис Жаркий раніше працював на ресурсах бойовиків: «17 канал» та news-front.

«Денис розказував про фашистів і про гітлерівську стратегію Вятровича. Про канібалів і що Україна не Європа. Що Майдан розстріляв Донбас і так далі», — зазначила Данилюк-Єрмолаєва.