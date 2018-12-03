СБУ підтвердила обшуки у двох єпархіях УПЦ МП і київському видавництві



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3 грудня було проведено вісім обшуків в релігійних установах

У Службі безпеки України повідомили про завершення обшуків у Житомирській та Овруцькій єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Зазначається, що 3 грудня було проведено вісім обшуків в релігійних установах, місцях проживання окремих представників цих єпархій та у київському видавництві, яке виготовляло друковану продукцію на замовлення УПЦ МП.

Раніше повідомлялося, що слідчі дії пов'язані з кримінальним провадженням, яке розпочато за ст. 161(порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Максимальна санкція статті - п'ять років позбавлення волі.

До слова, раніше президент Петро Порошенко заявив, що Об’єднавчий собор може відбутися у першій половині грудня.

29 листопада архієрейський синод Вселенського патріархату заявив, що в рамках надання Томосу Україні «підготовлений статут Української церкви».

Президент Петро Порошенко ввечері 29 листопада звернувся до українського народу у зв’язку із рішенням синоду Вселенського патріархату щодо отримання Томосу для української церкви.

За словами Порошенка, залишився лише один крок до завершення процесу отримання українською церквою Томосу.