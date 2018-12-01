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    Порошенко заявив, що об’єднавчий собор може відбутися у першій половині грудня

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    Петро Порошенко - Порошенко заявив, що об’єднавчий собор може відбутися у першій половині грудня
    Петро Порошенко
    Фото: president.gov.ua

    Порошенко розповів про свої багатогодинні перемовини зі вселенським патріархом Варфоломієм

    Точна дата Всеукраїнського об'єднавчого православного архієрейського собору ще не відома, однак президент Петро Порошенко переконаний, що він відбудеться в першій половині-середині грудня.

    Про це він повідомив під час візиту у Хмельницьку область, повідомляє прес-служба президента.

    Порошенко розповів про свої багатогодинні перемовини зі вселенським патріархом Варфоломієм і подякував йому за те, що це стало можливим.

    Він зазначив, що точну дату собору оголосить вселенський патріарх, однак президент переконаний, що він відбудеться незабаром.

    «Можу сказати, що він буде в середині грудня, а може й в першій половині грудня. Учасники Собору оберуть предстоятеля незалежної автокефальної помісної православної, і головне - української церкви», - сказав Порошенко.

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    Президент висловив сподівання, що українські ієрархи православних церков «добре усвідомлюють відповідальність, яка лежить на них» напередодні Об’єднавчого Собору Українського Православ’я.

    «І я вірю, що їх рішення буде продиктовано любов’ю до Бога і бажанням зцілити рани, бажання відновити і відтворити церков. Бо рани, які були завдані українському православ’ю давніми і новими несправедливостями – несправедливостями по відношенню до ієрархів, України та українців», - зазначив президент.

    «Їх участь у Соборі і вибори Предстоятеля будуть також обумовлені бажанням служити українському народу так, як служать капелани на фронті – синами українського народу є вони», - додав Порошенко. 

    Як відомо, 29 листопада архієрейський синод Вселенського патріархату заявив, що в рамках надання Томосу Україні «підготовлений статут Української церкви».

    Президент Петро Порошенко ввечері 29 листопада звернувся до українського народу у зв’язку із рішенням синоду Вселенського патріархату щодо отримання Томосу для української церкви.

    За словами Порошенка, залишився лише один крок до завершення процесу отримання українською церквою Томосу.

    Нагадаємо, у Стамбулі 27-29 листопада проходило засідання синоду Вселенського патріархату, в ході якого було розпущено Західноєвропейський екзархат російських парафій в Європі

    Як повідомлялося, синод Константинопольського патріархату 11 жовтня ухвалив, що у 1686 році Київську митрополію Руській церкві передали незаконно. Також Константинопольський патріархат зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та глави УАПЦ Макарія. 

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