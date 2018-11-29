Вселенський патріархат оприлюднив рішення синоду щодо Томосу для України



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Опубліковане офіційне повідомлення про підготовку статуту Української церкви

Архієрейський синод Вселенського патріархату в рамках надання Томосу Україні «підготував статут Української церкви».

Про це говориться у повідомленні синоду на сайті Вселенського патріархату.

«У контексті раніше ухваленого рішення Вселенського патріархату надати автокефалію Українській церкві, і в очікуванні видачі Патріаршого і Синодального Томосу, Святий і Священний синод підготував статут Української церкви», - зазначається в документі.

Священник УПЦ КП Іван Сидор, коментуючи у Facebook оприлюднене рішення Вселенського патріархату, зазначив:

«У документі міститься три пункти.

1.Надається автокефалія.

2.Надається Томос.

3. Прийнято пропозиції до статуту Помісної Церкви України».

Нагадаємо, у Стамбулі 27-29 листопада проходило засідання синоду Вселенського патріархату, в ході якого було розпущено Західноєвропейський екзархат російських парафій в Європі.

Як повідомлялося, синод Константинопольського патріархату 11 жовтня ухвалив, що у 1686 році Київську митрополію Руській церкві передали незаконно. Також Константинопольський патріархат зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та глави УАПЦ Макарія.

Також опубліковано текст рішення синоду Константинопольського патріархату щодо Української церкви.

Найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об'єднання трьох церков.

3 листопада президент Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.

Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій виступив зі зверненням до українського народу напередодні 85-х роковин Голодомору в Україні. Патріарх також підтвердив своє рішення надати автокефалію Українській церкві.