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    Вселенський патріархат оприлюднив рішення синоду щодо Томосу для України

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    Вселенський патріархат оприлюднив рішення синоду щодо Томосу для України

    Опубліковане офіційне повідомлення про підготовку статуту Української церкви

    Архієрейський синод Вселенського патріархату в рамках надання Томосу Україні «підготував статут Української церкви».

    Про це говориться у повідомленні синоду на сайті Вселенського патріархату.

    «У контексті раніше ухваленого рішення Вселенського патріархату надати автокефалію Українській церкві, і в очікуванні видачі Патріаршого і Синодального Томосу, Святий і Священний синод підготував статут Української церкви», - зазначається в документі.

    Священник УПЦ КП Іван Сидор, коментуючи у Facebook оприлюднене рішення Вселенського патріархату, зазначив:

    «У документі міститься три пункти.

    1.Надається автокефалія.

    2.Надається Томос.

    3. Прийнято пропозиції до статуту Помісної Церкви України».

    Нагадаємо, у Стамбулі 27-29 листопада проходило засідання синоду Вселенського патріархату, в ході якого було розпущено Західноєвропейський екзархат російських парафій в Європі

    Як повідомлялося, синод Константинопольського патріархату 11 жовтня ухвалив, що у 1686 році Київську митрополію Руській церкві передали незаконно. Також Константинопольський патріархат зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та глави УАПЦ Макарія. 

    Також опубліковано текст рішення синоду Константинопольського патріархату щодо Української церкви.

    Найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об'єднання трьох церков. 

    3 листопада президент Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.

    Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій виступив зі зверненням до українського народу напередодні 85-х роковин Голодомору в Україні. Патріарх також підтвердив своє рішення надати автокефалію Українській церкві.

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