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    Надання Томосу: Порошенко звернувся до українців

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    Надання Томосу: Порошенко звернувся до українців

    Порошенко повідомив, що на синоді у Стамбулі прийняте рішення про скликання Об’єднавчого православного собору

    Президент Петро Порошенко ввечері 29 листопада звернувся до українського народу у зв’язку із рішенням синоду Вселенського патріархату щодо отримання Томосу для української церкви.

    «Схвалено текст Томосу про надання незалежності української церкви, а також прийняте рішення про скликання Об’єднавчого православного собору. Дату проведення його незабаром оголосить патріарх Варфоломій», - заявив Порошенко.

    «Учасники Собору оберуть предстоятеля незалежної автокефальної церкви, і йому буде вручено Томос», - зазначив президент.

    Як відомо, 29 листопада архієрейський синод Вселенського патріархату заявив, що в рамках надання Томосу Україні «підготовлений статут Української церкви».

    Нагадаємо, у Стамбулі 27-29 листопада проходило засідання синоду Вселенського патріархату, в ході якого було розпущено Західноєвропейський екзархат російських парафій в Європі

    Як повідомлялося, синод Константинопольського патріархату 11 жовтня ухвалив, що у 1686 році Київську митрополію Руській церкві передали незаконно. Також Константинопольський патріархат зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та глави УАПЦ Макарія. 

    Також опубліковано текст рішення синоду Константинопольського патріархату щодо Української церкви.

    Найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об'єднання трьох церков. 

    3 листопада президент Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.

    Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій виступив зі зверненням до українського народу напередодні 85-х роковин Голодомору в Україні. Патріарх також підтвердив своє рішення надати автокефалію Українській церкві.

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