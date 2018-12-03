СБУ проводить обшуки у священнослужителів Московського патріархату



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Обшуки проходять в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за статтею «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії»

Правоохоронці проводять обшуки в Києві, Житомирі, Овручі та Коростені

Правоохоронці проводять обшуки в будівлях, що належать єпархіям Московського патріархату (УПЦ МП) у Києві, Житомирі, Овручі та Коростені. Про це повідомляє «Житомир.info».

У головному управлінні Національної поліції в Житомирській області повідомили, що обшуки проходять в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за статтею «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії».

«У рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за статтею 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії - ред.), 3 грудня працівники слідчого управління ГУНП в Житомирській області спільно з працівниками СБУ проводять 8 санкціонованих обшуків у Києві, Житомирі, Овручі та Коростені. Обшуки проводяться у будівлях, приміщеннях та приватних будинках», - йдеться у повідомленні.

Обшуки проходять у приміщеннях, що належать Житомирській та Новоград-Волинської і Овруцько-Коростенській єпархіям Української православної церкви Московського патріархату.

В управлінні Служби безпеки України в Житомирській області підтвердили участь співробітників СБУ в обшуках, що проводять працівники слідчого управління ГУНП.

Як повідомлялося, Порошенко заявив, що об’єднавчий собор може відбутися у першій половині грудня.

29 листопада архієрейський синод Вселенського патріархату заявив, що в рамках надання Томосу Україні «підготовлений статут Української церкви».

Президент Петро Порошенко ввечері 29 листопада звернувся до українського народу у зв’язку із рішенням синоду Вселенського патріархату щодо отримання Томосу для української церкви.

За словами Порошенка, залишився лише один крок до завершення процесу отримання українською церквою Томосу.



