Порошенко заявив, що до отримання Томосу «один крок»
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Порошенко підкреслив, що Кремль всілякими способами намагався завадити отриманню Томосу
Залишився лише один крок до завершення процесу отримання українською церквою Томосу.
Про це у своєму зверненні до українців в четвер, 29 листопада, сказав президент Петро Порошенко.
«Тепер вже нашим православним ієрархам належить зібратися і провести Об’єднавчий собор. Обраному предстоятелю випаде честь отримати Томос із рук Вселенського патріарха», - повідомив глава держави.
Порошенко додав, що Кремль всілякими способами намагався завадити отриманню Томосу. «Москва – держава та російська церква, ефесбешники та церковники, хто в погонах, хто в рясах, хто в хрестах, хто в лампасах – не боялися жодного гріха, аби тільки зірвати це рішення», - сказав президент.
Нагадаємо, Порошенко повідомив, що на синоді у Стамбулі прийняте рішення про скликання Об’єднавчого православного собору, дату його проведення незабаром оголосить патріарх Варфоломій.
Як відомо, 29 листопада архієрейський синод Вселенського патріархату заявив, що в рамках надання Томосу Україні «підготовлений статут Української церкви».
Нагадаємо, у Стамбулі 27-29 листопада проходило засідання синоду Вселенського патріархату, в ході якого було розпущено Західноєвропейський екзархат російських парафій в Європі.
Як повідомлялося, синод Константинопольського патріархату 11 жовтня ухвалив, що у 1686 році Київську митрополію Руській церкві передали незаконно. Також Константинопольський патріархат зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та глави УАПЦ Макарія.
Також опубліковано текст рішення синоду Константинопольського патріархату щодо Української церкви.
Найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об'єднання трьох церков.
3 листопада президент Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.
Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій виступив зі зверненням до українського народу напередодні 85-х роковин Голодомору в Україні. Патріарх також підтвердив своє рішення надати автокефалію Українській церкві.