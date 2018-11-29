Порошенко заявив, що до отримання Томосу «один крок»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порошенко підкреслив, що Кремль всілякими способами намагався завадити отриманню Томосу

Залишився лише один крок до завершення процесу отримання українською церквою Томосу.

Про це у своєму зверненні до українців в четвер, 29 листопада, сказав президент Петро Порошенко.

«Тепер вже нашим православним ієрархам належить зібратися і провести Об’єднавчий собор. Обраному предстоятелю випаде честь отримати Томос із рук Вселенського патріарха», - повідомив глава держави.

Порошенко додав, що Кремль всілякими способами намагався завадити отриманню Томосу. «Москва – держава та російська церква, ефесбешники та церковники, хто в погонах, хто в рясах, хто в хрестах, хто в лампасах – не боялися жодного гріха, аби тільки зірвати це рішення», - сказав президент.

Нагадаємо, Порошенко повідомив, що на синоді у Стамбулі прийняте рішення про скликання Об’єднавчого православного собору, дату його проведення незабаром оголосить патріарх Варфоломій.

Як відомо, 29 листопада архієрейський синод Вселенського патріархату заявив, що в рамках надання Томосу Україні «підготовлений статут Української церкви».

Нагадаємо, у Стамбулі 27-29 листопада проходило засідання синоду Вселенського патріархату, в ході якого було розпущено Західноєвропейський екзархат російських парафій в Європі.

Як повідомлялося, синод Константинопольського патріархату 11 жовтня ухвалив, що у 1686 році Київську митрополію Руській церкві передали незаконно. Також Константинопольський патріархат зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та глави УАПЦ Макарія.

Також опубліковано текст рішення синоду Константинопольського патріархату щодо Української церкви.

Найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об'єднання трьох церков.

3 листопада президент Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.

Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій виступив зі зверненням до українського народу напередодні 85-х роковин Голодомору в Україні. Патріарх також підтвердив своє рішення надати автокефалію Українській церкві.