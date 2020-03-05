СБУ повідомила про підозру «голові фонду державного майна «ДНР»



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Фото: пресцентр СБУ

Чиновник нелегітимного органу й нині займається управлінням об’єктами державної власності України, що були реквізовані терористами

Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру в участі у діяльності терористичної організації високопосадовцю фейкового органу влади терористичної організації «ДНР». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Досудове розслідування встановило, що колишній працівник комунального підприємства Донецька з інженерною освітою у квітні 2015 року був призначений на посаду «голови фонду державного майна «ДНР».

Чиновник нелегітимного органу й нині займається управлінням об’єктами державної власності України, що були реквізовані терористами. Саме на підставі його рішень здійснювалася незаконна приватизація, оренда, використання та відчуження захоплених активів суб’єктів господарювання державної форми власності. До його сфери відповідальності входили також господарські товариства з корпоративними правами української держави, які знаходяться на тимчасово підконтрольних терористам територіях Донеччини.

Фото: пресцентр СБУ

Функціонеру терористів повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації та сприяння її діяльності) Кримінального кодексу України.

Постановою слідчого Управління СБ України в Житомирській області його оголошено в державний розшук.

Документування антидержавної діяльності псевдопосадовця здійснювалося під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області.