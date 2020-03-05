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    СБУ відкрила 106 справ проти терористів – Баканов

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    Глава СБУ Іван Баканов 4 березня звітував у парламенті&nbsp; - СБУ відкрила 106 справ проти терористів – Баканов
    Глава СБУ Іван Баканов 4 березня звітував у парламенті 
    Фото Станіслава Груздєва, Главком

    Баканов розповів про боротьбу Служби безпеки з терористами

    Служба безпеки України відкрила 106 кримінальних проваджень у сфері протидії тероризму і попередила кілька терактів з боку так званих «Л/ДНР». Про це розповів керівник Служби безпеки Іван Баканов.

    Лише за останні півроку Служба безпеки України попередила кілька терористичних актів, які планували представники «ДНР» та «ЛНР».

    «Головне завдання спецслужби – ловити не дрібних шахраїв, а дбати про національну безпеку країни. І наші результати якраз підтверджують дієвість нових підходів. Чи були спроби влаштувати терористичні акти? Звичайно. Чи нейтралізували їх? Так», - сказав Іван Баканов.

    Він зазначив, що теракти готувались представниками невизнаних «республік».

    «Наприклад, 5 років позбавлення волі отримав громадянин, що планував вибух у житловому масиві Запоріжжя. А на початку цього року в Харкові попередили замах на українського розвідника. Злочинець хотів не просто вбити військового, але нанести максимальну шкоду іншим людям. Тому заклав вибухівку прямо в під’їзді багатоквартирного будинку. Уявляєте кількість можливих жертв?», - підкреслив голова СБУ.

    Загалом за останні півроку СБУ відкрила 106 кримінальних проваджень у сфері протидії тероризму та захисту територіальної цілісності. 34 – за фактом створення терористичної організації, 14 – за ознаками вчинення терористичної дії.

    «Окрему увагу слід звернути на затримання в Україні одного із лідерів «ІДІЛ» на прізвисько «Аль Бара Шишані». Є й інші успішні приклади. Ми робимо все можливе, аби українці могли відчувати себе в безпеці – без страху їздити в транспорті, водити дітей до школи чи в дитячий садок», - додав Іван Баканов.

    Як повідомлялось, у Раді 4 березня звітували керівники правоохоронних відомств. Під час звіту Баканов повідомив, що СБУ не дозволила завдати збитків державі на 25,7 млрд грн.


    ІДІЛ СБУ ДНР ЛНР тероризм Іван Баканов
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