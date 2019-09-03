Купівля «Мотор-Січі» китайцям: яке рішення має прийняти Україна

Вся відповідальність за майбутнє «Мотор-Січі» і всього українського авіабудування зараз лежить на Зеленському і його команді

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Американцы не хотят, чтобы предприятие уходило китайскому собственнику и работало на рынок Китая. Китай заявляет, что это вопрос чисто коммерческий и США не должны диктовать условия.

А что же Украина? «Мотор- Сич» традиционно работал на рынок России. Основной сбыт был в РФ. В 2015 году предприятие его в значительной мере потеряло. Нужна ли его продукция на Западе? Сомнительно. Там свои производители, свои стандарты, жесткая конкуренция.

Сегодня предприятие на грани развала. Готовится переход на сокращённую рабочую неделю. На счетах нули. Без привлечения стратегического инвестора перспектив никаких. Пройдет пару лет, технологии устареют, специалисты разбегутся, никому «Мотор-Сич» будет уже не нужен.

Но дело даже не в этом. Вопрос ведь не стоит – давать ли разрешение на продажу предприятия китайцам или оставить в собственности государства. У государства нет сегодня ни одной акции в собственности. Около 75% акций с 2016-17 года уже принадлежат группе китайских владельцев (по сути трейдеров), то есть де-юре предприятие уже давно китайское. Акции были куплены законно, любой суд это подтвердит.

Сейчас перед АМКУ стоит исключительно вопрос - разрешить ли концентрацию (перепродажу от китайских «трейдеров» китайскому инвестору). Концентрация акций необходима для выхода на биржу, с тем, чтобы инвестор мог привлечь средства для модернизации и развития производства.

Означает ли концентрация акций в руках одного инвестора из Китая, что предприятие для Украины может быть утрачено? Абсолютно нет! Еще в апреле 2018 года был подписан договор между государством в лице «Укроборонпрома» и китайскими компаниями, согласно которому будущий инвестор обязуется на протяжении пяти лет обеспечить прибыль от продажи авиационных двигателей и оборудования на уровне не меньшем 12 млрд.грн в год! Инвестор берет на себя социальные гарантии и обязательство сохранить трудовой коллектив в количестве 25 тысяч человек. Кроме того, инвестор после концентрации свыше 50% акций дарит государству 25% акций и платит в бюджет 100 миллионов долларов грантовой помощи. Обращаю внимание, это не цена сделки, это не налоги, это лишь приятный бонус! То есть Украина получает гарантии, что «Мотор-Сич» будет развиваться, Китай гарантирует сбыт продукции, выплату зарплат, огромные налоговые поступления в государственный и местные бюджеты. Пытаюсь найти аргументы, почему это может быть для Украины невыгодно, и, честно говоря, не нахожу.

По сути, АМКУ предстоит решить, позволить ли китайскому инвестору взять на себя социальные обязательства, заботу о заводе, рынке сбыта и коллективе или нет.

Увы, позиция США – сотрудничество с Китаем в области авиастроения не продолжать.

Что же предпримет команда Зеленского? Медлить с решением, подвесить ситуацию, пока «паны сами между собой не разберутся», и продолжать блокировать концентрацию акций и привлечение инвестиций – значит, загубить предприятие. Это путь в никуда. Китай и США в результате договорятся, но «Мотор-Сич» будет уже никому не нужен. Необходимо вести диалог и проявлять настойчивость. Для команды Зеленского ситуация с «Мотор-Сич» – это тест на способность защитить экономические интересы страны, не растеряв поддержку стратегических партнеров. Очень важно найти правильные аргументы для американцев, и такие аргументы есть!

Абсолютная глупость считать, что китайцы стремятся заполучить наши технологии в авиастроении. Эти технологии уже давно и в руках русских, и в руках китайцев. От гибели «Мотор-Сич», а следом за ней и ГП «Антонов», ГП «Ивченко-Прогресс» США ничего не выиграет – Китай это не остановит. А вот для Украины это будет очень чувствительный удар. Украинцы, привыкшие видеть в лице США друзей и партнеров, лишь убедятся, что стали разменной пешкой в большой геополитической игре.

Уверен, что компромисс с США возможен – спасти предприятие можно. Спасти отрасль можно. Вся ответственность за будущее «Мотор-Сич» и всего украинского авиастроения сейчас на президенте Владимире Зеленском и его команде. Мне нравится, насколько решительно Зеленский взялся за решение проблем, которые прежняя власть «спрятала под сукно» - это и легализация казино, и янтарь. Но «Мотор-Сич», «Антонов», «Ивченко-Прогресс» – это не менее важно, чем казино и янтарь!

Джерело: блог Кирила Сазонова

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