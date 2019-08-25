Про купівлю «Мотор Січі» китайцями та позицію США

Джон Болтон

Стратегія розвитку «Мотор Січі» повинна вирішуватися на рівні керівництва РНБО і президента України

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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибывает в Киев, чтобы сорвать продажу одного из ведущих в мире предприятий по производству вертолетных двигателей «Мотор Сич» китайским компаниям Skyrizon и Xinwei Group - сообщила американская The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента США.

Владелец «Мотор Сичи» Вячеслав Богуслаев продал контрольный пакет акций предприятия китайцам еще в 2015-м году, тогда возник крупный скандал, ведь у государства 25% акций «Мотор Сичи». Американцы тоже выразили свою обеспокоенность, сделку в интересах нацбезопасности пытался сорвать президент Петр Порошенко, но сделка была законной, и тогда власти заблокировали ее оформление в ручном режиме - через Антимонопольный комитет.

И вот после президентских выборов Богуслаев и китайцы собираются завершить оформление сделки.

Почему это так беспокоит американцев?

Китай вступил в гонку вооружений с США, и является главным оппонентом Америки на геополитическом уровне.

Китайцы производят почти полный спектр самых современных вооружений. Но одной из самых сложных и не освоенных китайцами в полной мере технологий является производство двигателей. А двигатель - это основа любой боевой платформы, самый сложный и самый важный элемент.

Китайцы активно переманивают украинских ученых во всех оборонных сферах, всех, кто начал карьеру в СССР, десятки специалистов украинской оборонной промышленности ездят в Китай, живут там и работают, укрепляют китайскую военную мощь. Но у китайцев нет технологического цикла - всего комплекса технологий, всей оснастки для массового производства.

Покупка украинского завода позволит Китаю совершить огромный технологический скачок в вертолетостроении, и со временем, вырваться в лидеры в мировом вертолетостроении. Планер они делать умеют, но только двигатель создает настоящую боевую платформу.

Мое мнение - одобрять продажу «Мотор Сичи» без проведения переговоров с Богуслаевым нельзя. Завод после выкачки технологий наверняка будет уничтожен, китайцы скупают технологии, им не нужны рабочие места в Украине. Надо защитить предприятие, сохранить производство в Украине. Без обеспечения этих условий, Антимонопольный комитет должен отказать в оформлении сделки.

Вместе с тем, наши партнеры из США должны помочь заводу с загрузкой заказами. Американцы контролируют многие рынки вооружений. Отношения должны быть взаимовыгодными. Любые запреты надо компенсировать.

«Мотор Сич» имеет огромные перспективы развития, в этом плане государство должно выстроить стратегию загрузки предприятия заказами. Богуслаев сумел сохранить научные кадры.

«Мотор Сич» - единственное украинское предприятие, которое экспортирует высокотехнологичные двигатели... в Израиль! Да, для израильских ударных беспилотников. Но не для украинских, к сожалению.

В планах - производство собственных вертолетных лопастей и даже собственных вертолетов. Но необходим Госзаказ хотя бы для малосерийного производства.

Все эти перспективы возможны, только потому, что в Украине находится производство и разработка двигателей.

Стратегия развития «Мотор Сичи» должна решаться на уровне руководства СНБО и президента Украины.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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