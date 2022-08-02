СБУ викрила декілька схем вивозу призовників за кордон (фото)

Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин та причетних до оборудки осіб

Вартість «послуг» коливалася від $4 до понад $15 тис.

Служба безпеки України встановила кількох зловмисників, які допомагали чоловікам призовного віку виїжджати з України без законних на це підстав. Наразі співробітникам спецслужби вдалося ліквідувати «схеми» у Києві, Миколаївській області та Львові. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Вартість їхніх «послуг» коливалася від $4 до понад $15 тис., залежно від регіону та від ступеня ризику для «замовника».

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Миколаївська область

Організатором «схеми» виявився місцевий мешканець, який оцінив свої послуги у 6 тисяч доларів. Також СБУ затримала «групу супроводу», яка повинна була забезпечити безперешкодний перетин кордону.

Київ

Викрито колишнього помічника народного депутата від забороненої в Україні партії «Опозиційний блок». Він був працівником одного із медзакладів, тому задіяв «адмінресурс» для виготовлення документів, що звільняють військовозобов’язаних від служби. Свої «послуги» він оцінив у 15,2 тисяч доларів.

Львів

Зловмисником виявився місцевий житель, який за 4 тисячі доларів виготовляв для своїх «клієнтів» підроблені документи, що нібито засвідчували їх непридатність до військової служби.

«Завдяки реагуванню СБУ він так і не встиг виготовити жодної фальшивки», – повідомили у пресслужбі.

Як повідомлялося, СБУ затримала коригувальника артобстрілів Миколаєва. Раніше повідомлялося, що СБУ викрила шістьох колаборантів, які допомагають ворогу.