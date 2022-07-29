СБУ оголосила у розшук двох ідеологів «денацифікації» України

Армен Гаспарян видав книгу, яка закликає керівництво РФ до військового нападу на Україну

Гаспарян та Сєргєйцев публічно закликали до геноциду українського народу

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо ідеолога «денацифікації» України та російського політтехнолога, які публічно закликали до геноциду українського народу та збройного нападу на нашу державу. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Фігурантів оголошено у міжнародний розшук, тож тепер вони стали нев’їздними у цивілізовані країни світу», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що слідчі Служби безпеки зібрали вичерпну доказову базу для притягнення до відповідальності:

автора книги «Денацификация Украины. Страна невыученных уроков» Армена Гаспаряна;

політтехнолога та автора антиукраїнських публікацій Тимофія Сєргєйцева.

Зокрема, у 2018 році Гаспарян видав свою книгу, яка просуває вигадані наративи щодо неспроможності становлення української держави та закликає керівництво Росії до військового нападу на Україну. Саме ця особа поширила термін «денацифікація» в Росії і почала вживати його відносно України.

Інший фігурант – російський політтехнолог Сєргєйцев – є автором антиукраїнських публікацій, якими він просував ідеї про неспроможність нашої держави до подальшого існування, неповноцінність та другосортність української нації, а також про необхідність її знищення.

«Ця особа публічно закликала російську владу до фізичного знищення українських захисників та встановлення повного контролю над територією України», – додали в СБУ.

Гаспарян та Сєргєйцев підозрюються у вчинені злочинів, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 442 (геноцид).

За результатами досудового розслідування обвинувальні акти скеровано до суду.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України викрила групу зловмисників, які допомагали громадянам РФ легалізуватися у нашій державі. Ділки виготовляли для іноземців паспорти громадянина України.