СБУ викрила ділків, які підробили мільйони акцизних марок



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Щотижня ділки друкували понад два мільйони фальшивих марок акцизного збору

Правоохоронці затримали 11 зловмисників у Києві та Львові, у тому числі організаторів оборудки

Служба безпеки України викрила багатомільйонну схеми із виготовлення та реалізації підроблених марок акцизного податку на горілчану і тютюнову продукцію. Зловмисники встигли реалізувати підробок на 20 мільйонів гривень.

Про це 25 листопада повідомляє пресцентр СБУ.

«Оперативники встановили, що організували протиправний бізнес мешканці Львівської та Київської областей. Підробки зловмисники виготовляли на промисловому обладнанні у двох підпільних цехах на Львівщині. Щотижня ділки друкували понад 2 мільйони фальшивих марок акцизного збору. Збували підроблені спецзнаки замовникам по всій Україні через один із недержавних поштових сервісів та через кур’єрів», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок діяльності фальшувальників відбувалася масштабна легалізація алкосурогату та контрафактних цигарок, що несла ризики здоров’ю та життю громадян.

Правоохоронці затримали 11 зловмисників у Києві та Львові, у тому числі організаторів оборудки. Під час обшуків на незаконних типографіях вилучено понад 3 тонни підроблених акцизних марок, обладнання для їх виготовлення, чорнову бухгалтерію, кошти, отримані від протиправної діяльності.

Наразі затриманим оголошено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 с. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу України.

До Солом’янського районного суду міста Києва скеровано обвинувальні акти щодо 8 фігурантів справи.